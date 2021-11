Independencia: continúa en UCI anciano atropellado por chofer que fue liberado

Jorge Ortega Valenzuela, de 88 años, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Independencia, tras ser atropellado por Proceso Martiniano Huanco Quispe, de 58 años. Cámaras de seguridad de San Martín de Porres captaron el preciso momento en que el anciano caminaba a paso lento en una de las vías. Pese a que el chofer iba a baja velocidad y le tocó el claxon, continuó su camino y arrolló a la víctima.

De acuerdo con los testigos, el conductor de la camioneta estaba bajo los efectos del alcohol y se dio a la fuga tras embestir al adulto mayor . Momentos después, vecinos de la cuadra Uno lograron detenerlo. Hugo Oncoy, el propietario de la camioneta estacionada al lado de la cual quedó herido Jorge Ortega, también aseguró que el chofer estaba ebrio.

“Volteo y veo al señor que pasa con la camioneta concentrado en el timón. Él no sabía qué cosa había chocado, se fue a la fuga. Recién en la esquina un joven me apoyó y detuvieron a la camioneta. El señor estuvo mareado, sus palabras eran: ‘Yo no he hecho nada, yo no lo he atropellado’”, relató el testigo.

Elena ortega, hija de la víctima, denunció irregularidades en la investigación debido a que la prueba de dosaje etílico arrojó resultados dentro de los límites permitidos, según la comisaría Sol de oro. “‘El valor del alcohol es bajo, dentro de la norma, tiene solo 0,31′, nos dijeron. Pero los vecinos aseguran que estaba completamente borracho y esa cantidad no justifica”, señaló. “Además, él tiene antecedentes. Hace dos años, en estado de ebriedad, se volcó con su carro”, continuó en conversaciones con Latina.

Han pasado tres días desde el accidente y aunque el SOAT cubrió los gastos de la atención del anciano, su salud aún peligra en la unidad de cuidados intensivos.

“Mi papá tiene fracturas en el brazo izquierdo, en el pie izquierdo y en la nariz. Aparte de eso, tiene una herida en la cabeza, ha sangrado demasiado”, afirmó Elena Ortega.