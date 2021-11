EsSalud: funcionaria accedió a cargo pese a que presentó diploma no reconocido por UNMSM

Otra irregularidad en EsSalud. Georgette Farfán Guevara habría sido designada como cabeza de la jefatura de la Oficina de Atención Ambulatoria de la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud a pesar de adjuntar información falsa en su hoja de vida.

Según Panorama Noticias, la funcionaria adjuntó en su curriculum vitae un diploma de maestría en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que dicha casa de estudios no reconoce.

Además, el medio de comunicación señaló que Farfán Guevara es una profesional que trabajó en el hospital Soto Cadenillas de Chota, en Cajamarca en 2011, y que habría sido recomendada desde Palacio de Gobierno para acceder a un cargo de mayor nivel en el Seguro Social de Salud.

La mujer presentó en setiembre de este año su hoja de vida para postular al puesto. En el resumen, adjuntaba copias de diversos cursos y talleres, además, de un diploma de la UNMSM por una maestría en Gerencia de Servicios de Salud de febrero de 2020.

El dominical consultó con dicha casa de estudios sobre la actual funcionaria de EsSalud y les indicaron que no aparecía en los registros de pregrado ni posgrado. Además, sobre el diploma precisaron que llevaba firmas que no corresponden a las autoridades de la Facultad de Medicina, quienes ejercían funciones en febrero de 2020.

Cabe resaltar que el documento que validó la designación en el cargo de Georgette Farfán, fue firmado por el titular de EsSalud, Mario Carhuapoma, quien se habría encargado de buscar una posición para la mujer, presuntamente por sugerencia del presidente de la República, Pedro Castillo.

“(Carhuapoma) irrumpió en mi oficina para pedirme específicamente el caso de ella y el de otra profesional, pero el de ella me llamaba la atención porque no cumplía con los requisitos. (Luego) me llamó y me presionó, me dijo que el presidente de la República le había dicho que se debía flexibilizar los requisitos porque los había puesto otra gestión”, sostuvo Martha Linares, quien a inicios de octubre renunció a la gerencia general de EsSalud por presuntas irregularidades.

La renuncia que remeció al Seguro Social de Salud

A inicios de octubre, Martha Carolina Linares Barrantes denunció en su carta de renuncia que el presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma, y sus asesores la presionaron para realizar nombramientos y ascensos irregulares en la institución.

“Como consta, señor presidente, soy una persona con una trayectoria impecable y completamente anticorrupción (...) no acepto la improvisación, moral flexible y el profundo desconocimiento de la gestión pública. Por ello, le presento mi renuncia y le pido la exoneración del plazo de ley”, precisa en el documento enviado con fecha 1 de octubre.

La exfuncionaria explicó que recibió indicaciones para incorporar en cargos directivos a personas que no reunían el perfil técnico requerido.