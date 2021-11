Comas: mono entra a viviendas, ataca a vecinos y roba comida

No ha pasado ni un día desde que personal de la Policía y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescataron a Run Run, zorro andino de ocho meses que fue vendido ilegalmente, y ahora otro animal está en peligro. Se trata de Monín, mono que, según denuncian vecinos de la urbanización Huaquillay, en Comas, ataca a las personas y roba comida.

Según informó ATV Noticias, el primate camina libre por las azoteas de las viviendas, lugares a los que ingresa para buscar alimento. No obstante, ante la negativa y miedo por parte de los residentes de la zona, el animal actúa con agresividad.

Es así como denunciaron que recientemente, Monín mordió la mano de uno de los vecinos y causó destrozos en su casa.

De acuerdo al testimonio de los residentes de esa urbanización, el animal sí tiene un dueño. No obstante, este lo tiene desprotegido, lo que causa la alarma en la zona debido a que temen que no tenga sus vacunas y pueda contagiar alguna enfermedad.

“Lo que nosotros queremos es que le consigan un sitio o que se lo lleven de esta zona, porque los que estamos perjudicados, somos los vecinos de la casa donde vive el animalito. Me daba pena al comienzo, porque ya son muchos años en los que vive en cautiverio. El dueño tiene como siete u ocho perros. Tiene corazón de tener perros, pero el monito se escapa de su capacidad, porque este no es su hábitat, no es un animal doméstico y se ha vuelto muy agresivo”, manifestó uno de los moradores.

Asimismo, otro de las personas afectadas narró que el año pasado, personal de Serfor llegó hasta el lugar para llevarse a Monín. Sin embargo, el dueño se negó a entregarlo y actuó de forma agresiva.

Este caso, junto al de Run Run, son una muestra del sufrimiento de los animales silvestres que son vendidos de manera ilegal.

¿Dónde se puede denunciar la venta ilegal de animales?

Toda persona, sea natural o jurídica, tiene la facultad de denunciar la violencia hacia los animales domésticos y silvestres.

En el caso de animales silvestres, se puede reportar ante la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional del Perú llamando al 964 809 122 o a través de un correo electrónico dirigido a dirmeamb.divctiprn@policia.gob.pe o dirin.sipol.dirmeamb@policia.gob.pe.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) también tiene habilitadas sus líneas de atención para recibir este tipo de denuncias. Puedes llamar al 01 225 90 05, hacerlo de manera virtual ingresando a www.appweb.serfor.gob.pe/alertaserfor, o acudiendo de manera presencial a su sede que se encuentra en la avenida Javier Prado Oeste n.° 2442, en la urbanización Orrantía, Magdalena del Mar, Lima.