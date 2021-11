Apurímac: pobladores de Cotabambas acatan paro de 48 horas y amenazan con romper el diálogo

Los pobladores de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso (Grau) de la región Apurímac decidieron acatar un paro de 48 horas desde este martes. Exigen la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo, en ese plazo.

Acordaron la medida luego de varias horas de reunión como parte del grupo de trabajo N°7 previsto para determinar las áreas de influencia del proyecto minero Las Bambas.

El descontento se impuso ante la falta de un decreto supremo que refrende los acuerdos con la primera ministra Mirtha Vásquez, tomados el último 27 de octubre.

El presidente del Frente de Defensa de Cotabambas, Víctor Limaypuma, señaló a La República que si en el plazo de dos días no llega el jefe de Estado, reiniciarán la huelga. “Si no viene el presidente, no se continuará el diálogo y nos vamos al paro indefinido. Así lo han acordado las comunidades”, apuntó.

Los comuneros piden, también, el cambio de funcionarios por la dilación en las mesas de trabajo. “Están acostumbrados a demorar y pasearnos año tras año”, indicaron.

La reunión se llevó a cabo en la comunidad de Pisacasa. Asistieron algunos representantes del Ejecutivo Nacional, la Defensoría del Pueblo y de la empresa minera; sin embargo, no se lograron consensos.