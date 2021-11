Un 28% de trabajadores considera que su rendimiento laboral baja a causa del acoso

El 8 de noviembre, se presentó un informe sobre el acoso y hostigamiento laboral realizado por GenderLab y el Banco Interamericano de Desarrollo con su proyecto en conjunto Espacios Laborales Sin Acoso (ELSA). El estudio se hizo en 10 sectores económicos de 75 organizaciones entre Panamá (1), Colombia (22), Bolivia (12), Chile (1) y Perú (39). Reveló varios datos sobre la violencia de género dentro de los trabajos.

El 37% de mujeres cisgénero y 32% de hombres cisgénero sufrieron acoso en su espacio laboral que provenían de su compañero o compañera de trabajo, superior, personal de terceros o clientes. Los cuales podrían ser desde comentarios no deseados sobre su apariencia física, miradas incómodas hasta bromas sexistas.

Las consecuencias de este problema se notan en la salud mental de los trabajadores. El 28% de las personas entrevistadas consideró que su rendimiento laboral fue afectado negativamente por esa situación. En tanto, un 17% comenzó a faltar al trabajo y a reuniones. Asimismo, estas personas indicaron pasar por situaciones de estrés (72%), ansiedad (52%), dificultades para concentrarse (47%) y problemas para dormir (30%).

El informe también resaltó que este es un fenómeno silencioso, ya que tres de cada cuatro personas optan por evitar a la persona que lo hace. Dos de cada cuatro no comenta a nadie lo sucedido. Y una de cada cuatro pide que le cambien de lugar de trabajo con cualquier excusa.

Por tanto, la denuncia no es una opción para la mayoría de personas que pasan por esta situación. Solo el 10% de los entrevistados denunció y siguió un proceso de investigación, el 12% habló con Recursos Humanos y un 28% decidió conversarlo con su jefe directo.

Incluso muchas personas se quedan en silencio. En el caso de las mujeres que no denuncian, indicaron que no lo hacen porque no quieren ser vistas como “problemáticas”, porque sienten vergüenza o porque no reconocieron el acoso.

Por su parte, los hombres que decidieron no denunciar, manifestaron que no les pareció que la persona lo hiciera con mala intención.

Finalmente, el estudio recomendó a las empresas implementar un sistema adecuado de prevención frente al acoso u hostigamiento sexual laboral, dar capacitaciones a su personal para que puedan conocer estas situaciones de violencia.