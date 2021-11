Hombre con enfermedad rara pide ayuda para poder cubrir tratamiento médico

Pedro Espino es un padre de familia de 43 años que se dedica a trabajar en la Municipalidad de Ventanilla para poder llevar un sustento económico a su hogar. Pese a que vive con neurofibromatosis desde los 8 años, su estado de salud se ha agravado a raíz de la pandemia por la COVID-19. Él requiere ser intervenido quirúrgicamente, pero su operación ha sido aplazada para el año próximo por decisión propia, pues teme no salir con vida de ella.

Él comenta a La República que tiene una hija de tan solo 4 años de edad y su esposa, con quienes vive en la casa que les dejó su suegra en uno de los arenales de Ventanilla. Desde que llegó la pequeña al mundo no ha dejado de generar ingresos para que a su familia no le falte nada. pero, con la coyuntura política y social que se vive día a día en el país, le ha sido muy difícil ingresar a un quirófano para operar los tumores que esta enfermedad produce en diferentes partes de su cuerpo.

“Yo he tenido más de 50 operaciones, esto lo padezco desde los 8 años. Primero me atendía en el Minsa y luego por EsSalud, yo he hablado con mi médico para poder aplazar mi operación, pues soy persona de riesgo y temo contraer el virus. Temo no salir con vida de la sala de operaciones. Si a mí me pasa algo, ¿quién le va a dar (sustento) a mi hijita y a mi esposa?”, dijo el angustiado hombre.

Según lo que comenta Espino, tras llegar a un acuerdo con el médico que lo iba a operar, él se comprometió a seguir las indicaciones del galeno al pie de la letra, como acudir a sus chequeos y realizar correctamente su tratamiento; sin embargo, los medicamentos, vitaminas, e incluso la dieta blanda que tiene que consumir escapa de sus gastos.

“Tengo que tomar la leche Ensure, yo puedo comprarme algunas, pero no me alcanza siempre. Tengo que consumir vitaminas y hasta comer una dieta blanda. Por eso pido apoyo para poder cubrir estos gastos”, indicó.

Pese a la situación que le ha tocado vivir, Pedro Espino no pierde su fe y todos los días se encomienda a Dios para que pueda ayudarlo a seguir adelante, por él y por su familia que tanto lo necesita.

Si estás interesado en apoyar a este padre de familia, puedes realizar un depósito voluntario a esta cuenta BCP Soles: 19233924906080 o comunicarte con él mismo al 944 426 813.