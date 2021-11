Luis Quispe Candia: “El titular del MTC no es la persona idónea para el cargo”

¿Qué conlleva la decisión del MTC de ampliar las autorizaciones por 10 años a los transportistas de Lima y Callao?

Si se amplían por 10 años las autorizaciones, entonces las combis y cústeres, el transporte tradicional, van a permanecer 10 años tal como están. Eso es lo grave, se ha venido autorizando cada año, precisamente, para facilitar a la ATU a convocar a licitación las rutas por medio de concesiones. Ahora, si se amplía esto, ¿cómo se les va a obligar (a los transportistas) a que participen en una licitación? Ellos van a tener derecho a seguir operando en esas condiciones. Eso es lo peligroso, eso es lo contradictorio, eso es lo que no debe darse.

¿Por qué cree que el Gobierno cede a estas presiones?

El problema es que tenemos un Gobierno que ha hecho ofertas políticas sin haber meditado las consecuencias. La única forma es que el Congreso llame al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, y vean el tema.

¿Hay riesgo de retroceder al transporte de los noventa?

Exactamente, regresar a la década de los 90. De esos transportistas (con los que acordó el ministro Silva), solo pocos han recibido el bono por la pandemia porque no han cumplido con las condiciones de tener recaudo electrónico y trabajadores en planilla. Eso debieron hacer, pero no hicieron.

Pero ¿se ha avanzado con la reforma del transporte?

En los cinco corredores debería haber 5.000 buses en estos momentos, pero solo hay menos de 800, entonces ahí tenía a la mano la ATU para convocar a licitación, por lo menos, para completar los corredores, pero no se ha hecho. Hay que precisar que, además de la pandemia, la ATU mandó a hacer a una consultora española el plan regulador y el plan maestro del transporte urbano de Lima y Callao, los cuales son dos documentos indispensables para la licitación. Con eso ya se avanzará.

El ministro Silva dice que en estos dos años la ATU no ha sido capaz de tener avances.

No, pues, hay que darle el beneficio de esa lentitud a la ATU. La pandemia ha sido un factor importante... La ventaja de la ATU es que los choferes no se van a quedar sin trabajo, porque se necesita 14.000 buses para cubrir la demanda en Lima, se van a necesitar 28.000 conductores, todos van a entrar. Los cobradores no porque el recaudo va a ser electrónico. Para los empresarios, la ley dice que el pasaje va a ser subsidiado, ahí no va a haber pérdidas porque el Estado va a fijar la tarifa.

¿Qué debió haber hecho el ministro con los transportistas ante la amenaza de paro?

Debió decir que el Estado les garantiza darles la facilidad para que tengan un préstamo e ingresen al Sistema de Transporte Integrado (SIT) con la condición de que absorban a los dueños de las combis y cústeres como socios. Esa es la solución, ni los dueños de las combis se quedarían afuera, ni las empresas perderían. El Estado les garantiza facilitarle un dinero para que adquieran los buses con la condición de que, si no operan bien, les quitan los buses y se vuelven a licitar a otra empresa.

¿El ministro no da la talla?

No soy quien para pedir que deje el cargo, el que da la confianza es el presidente (Pedro Castillo), pero por todo lo que se ve no es la persona idónea porque no conoce; si conociera, entendería el problema y no daría un paso tan falso. Es una decisión que va hacer mucho daño a la ciudadanía. Está favoreciendo a 300 transportistas y le está dando la espalda a más de 10 millones de habitantes. Somos el único país que no tiene SIT, el Perú ha sido reconocido como el país con el transporte más caótico del mundo.