Los Olivos: taxista fue baleado por chofer que lo chocó

La madrugada de este lunes 8 de noviembre, un taxista fue herido de bala por otro conductor que chocó contra su vehículo cuando la víctima recogía pasajeros. El hecho ocurrió en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Carlos Izaguirre en el distrito de Los Olivos.

Según América Noticias, el atacante ofreció arreglar los daños provocados; sin embargo, en un descuido intentó darse a la fuga.

“Yo soy taxista informal que trabaja de noche y justo recogí una carrera a la altura del McDonalds de Izaguirre y por atrás me impacta un auto, bajo, le voy a reclamar por lo que había pasado y me dice ya vamos a arreglar, entonces yo bajo a mis pasajeros en el paradero y el señor agarra y hace una maniobra y se da a la fuga“, sostuvo el taxista herido de bala, Ricardo López Fajardo, al medio de comunicación.

Durante varias cuadras López persiguió al sujeto que trataba de escapar en un auto negro marca Kia, modelo Río y fue en ese punto que logró cerrarle el paso. Tras ser confrontado, el atacante sacó su arma de fuego y le disparó en la pierna. Además, denunció que policías que se habían percatado de la persecución lo dejaron solo con el agresor antes del ataque.

“Yo lo cierro y viene un patrullero de emergencias que también estuvo ahí con nosotros, ellos querían bajar al señor, pero él no se dejaba ... Luego, yo lo empujo y le digo si me va a dar algo de dinero y de la cintura saca la pistola y me dispara, los policías ya se habían ido”, puntualizó.

La bala le rozó el talón derecho al conductor y el proyectil impactó en su pie izquierdo. El taxista señala que su atacante estaba en estado de ebriedad y espera que las cámaras de seguridad de la zona hayan registrado la placa del vehículo en el que se desplazaba el agresor.