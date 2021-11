Los Olivos: sujetos armados se hacen pasar por clientes para robar minimarket

Tres sujetos armados con pistolas se hicieron pasar por clientes e ingresaron a un minimarket ubicado en la urbanización Los Jazmines, en Los Olivos, y robaron la ganancia del día. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el hecho delictivo.

De acuerdo a la grabación, este asalto ocurrió la noche del último 4 de noviembre, cuando la trabajadora encargada del negocio cerraba la puerta principal del local. En ese momento, un sujeto se le acercó y le señaló un congelador de bebidas ubicado a menos de un metro de ellos.

Según el testimonio de la mujer, el delincuente le preguntó si tenía agua helada. Tras una respuesta afirmativa, el sujeto no solo ingresó su mano al artefacto, sino que —tal como se visualiza en las imágenes— entró al local y de inmediato le enseñó una pistola que traía en un bolsillo de su pantalón.

PUEDES VER En Lima y Callao se multiplican las extorsiones que se ordenan en cárceles

Asimismo, después de él, otros dos sujetos con gorras ingresaron y mostraron sus armas. Así, mientras uno cerraba la puerta y vigilaba que nadie se acerque, los otros dos revisaron los estantes y cajones del negocio.

“Ya estaba cerrando las rejas. Todo esto ya estaba cerrado. Vino primero una persona. Me consultó si todavía estaba atendiendo. Me preguntó si tenía agua, entonces le dejé pasar porque en sí ya estaba cerrando. Si hubiese estado cerrado, la persona no hubiese ingresado”, declaró la trabajadora a Panamericana.

Durante un minuto, la mujer estuvo inmóvil presenciando cómo los hampones movían todo para encontrar dinero. Luego, al conseguir su objetivo, se retiraron del establecimiento; sin embargo, antes cogieron algunas bebidas del congelador.

En diálogo con el mencionado medio televisivo, el dueño del negocio indicó que es la primera que su local ha sido víctima de robo.

“Me he sorprendido que no haya mucha seguridad en esta zona. Pido a las autoridades que hagan su función. Es lo que uno espera”, manifestó.