Banco asumirá los S/ 25.000 de préstamo que delincuentes solicitaron a nombre de su víctima

Tras hacer pública su denuncia, Rossela Palacios podrá encontrar tranquilidad, luego que el banco Interbank le informara que asumirá la deuda de S/ 25.000 por un préstamo que unos delincuentes solicitaron a su nombre tras robarle su celular.

La joven sufrió el robo de su teléfono móvil el pasado 4 de setiembre en Pueblo Libre y grande fue su sorpresa al enterarse que los malhechores habían accedido a un préstamo con tan solo un clic a través del aplicativo móvil de Interbank.

“ Me han dicho que mañana en la conciliación vamos a firmar el acta en donde ellos van asumir los S/ 25.000 y me van a devolver también las transferencias de dinero que se hicieron desde mi cuenta ”, afirmó.

Según se pudo identificar, el destino de este dinero fue hecho a una cuenta a nombre de Ángel Fresnel Trujillo Victorio (42), sujeto que registra antecedentes por robo agravado.

“Yo no pensé en bloquear mis tarjetas porque yo no tenía mucho dinero, pero no pensé que podían dar un préstamo de 25.000 soles. En el banco me dijeron que con el aplicativo con solo un clic te lo dan automáticamente a tu cuenta. Yo no sabía que se podía sacar un préstamo tan fácilmente, me sorprende porque yo nunca he tenido préstamo, deberían tener más filtros”, señaló la víctima.

Rossela señaló que en ese momento, al darse cuenta que su teléfono móvil estaba entrando al centro comercial conocido como Las Malvinas, según el GPS, los efectivos policiales de la comisaría de Pueblo Libre se negaron a continuar con la búsqueda por ser un lugar privado.

Esta modalidad delictiva pone en alerta a los usuarios de aplicativos bancarios, quienes podrían ser víctimas de robos similares por falta de filtros de seguridad.

Interbank se pronuncia

Luego de la difusión del caso, Interbank emitió un comunicado oficial para dar cuenta de lo sucedido.

“Desde un inicio, hemos venido realizando una investigación minuciosa de acuerdo a nuestro procedimiento interno. En ese sentido, queremos informar que hemos estado intentando comunicarnos con nuestra clienta para brindarle una solución. Del mismo modo, nos mantendremos en permanente comunicación para seguir el caso”, señaló la entidad.