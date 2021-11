Fenate en Cusco pide a Minedu suspender prueba docente

Cusco. Antonio Quispe, docente y dirigente regional de FENATE Cusco, pidió al Ministerio de Educación (Minedu) suspender la evaluación docente de nombramiento programado para el 13 de noviembre. Argumentan que los maestros están afectados por la pandemia del coronavirus.

“Por las condiciones en las que trabajamos estamos dañados psicológicamente en el estado emocional y ahora nos quieren someter a una evaluación para nombramiento”, declaró.

Asimismo, el dirigente refirió que muchos docentes no tienen confianza en los profesionales que siempre elaboraron estas pruebas. Sostienen que muchos de ellos no son ni licenciados, y menos tienen algún título pedagógico.

Quispe, aclaró que no están contra la prueba, pero reitera que no es el momento. Aclaró que hay muchos profesionales jóvenes en educación que ahora, no solo tienen títulos, sino ostentan maestrías.