Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado piden que procedan con la acusación fiscal

Con información de Joel Robles/URPI-LR

A pocos días de cumplirse un año del asesinato de los jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo durante la segunda marcha nacional en contra del régimen ilegítimo de Manuel Merino de Lama en noviembre del 2020, los familiares de ambos jóvenes aún no obtienen justicia.

En declaraciones a La República, el padre de Bryan, Oscar Pintado, pidió a la fiscal Jhousy Aburto que proceda con la acusación fiscal y pidió al nuevo ministro del Interior, Avelino Guillén, que se pronuncie sobre el caso.

“Hay las suficientes pruebas para realizar esta acusación. Pido al ministro de Interior, Avelino guillen, que se pronuncie sobre este informe que se encuentra dentro del tribunal de honor de la PNP, porque queremos saber si es cierta o no esa información para que nuestros abogados puedan tomar alguna acción legal contra esto. Dentro de este informe hay muchas cosas que se han retirado, como son las recomendaciones de los organismos de los derechos humanos. No se ha mencionada nada de la participación del Grupo Terna. Esto, en verdad, seria una forma de encubrimiento. Hay que separar a los buenos policías”, declaró.

En tanto, la hermana de Inti, Killa Sotelo, indicó que no sienten el respaldo del Gobierno de Pedro Castillo y que hay otros órganos que ponen trabas a la investigación. “Han obstaculizado la denuncia constitucional que ha hecho el fiscal Aburto donde se evidencia todo. Además, exculpan a los policías. Es increíble que ellos no puedan tener una capacidad intelectual de algo evidente. Ya es un año que no obtenemos justicia”, añadió.

El padre de Bryan Pintado comentó que se reunirán con la Defensoría del Pueblo y la premier Mirtha Vásquez para que puedan llegar a un compromiso de culminar los casos y encontrar la verdad, la justicia y reparaciones civiles.

Por último, ambos familiares exigieron la creación de leyes que protejan al ciudadano. “No por el hecho de que sales a protestar ya te van a matar, asesinar o reprimir, tal como sucedió del 10 al 14 de noviembre. Eso no debe pasar”, indicaron.