Cevallos sobre la vacunación de niños de 5 a 11 años: “Esperamos abordar a este grupo en enero”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó este lunes 8 de noviembre que la vacunación contra el nuevo coronavirus en niños de 5 a 11 años se daría en enero del próximo año. Actualmente, la inmunización de la población objetivo se encuentra en los mayores de 12 en todo el país.

“En diciembre terminaremos los protocolos que estamos elaborando para vacunar a personas de unidad menor, de 5 a 11 años y esperamos abordar a este grupo en el mes de enero para asegurar lo que llamamos la vacunación familiar”, dijo Cevallos a TV Perú.

Además, indicó que se han asegurado dosis de las vacunas Sinopharm, Pfizer o AstraZeneca para toda la población. En esa línea, invocó a los ciudadanos a asistir a los centros de vacunación por su primera o segunda dosis para estar protegidos ante una eventual tercera ola.

“En este momento hay vacunas en todo el país. No hay razón para decir ‘no me vacuno’ porque la dotación está asegurada. No olvidemos que el 80% de las personas que hemos tenido en UCI ya se ha vacunado”, agregó.

Recordemos que la meta del Minsa es terminar el 2021 con el 80% de la población objetivo con dos dosis, que serían 24 millones de ciudadanos. Hasta el 8 de noviembre, el sector salud ha aplicado 36 541 701 dosis en el país, de los cuales 20 288 400 personas recibieron su primera dosis mientras que 15 966 241 ciudadanos ya completaron su esquema de inmunización. Con respecto a la tercera dosis, 287.060 miembros del personal de salud y mayores de 65 años fueron inmunizados.