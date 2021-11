Breña: padres duermen por semanas en el exterior del Hospital del Niño a la espera de informes médicos

Continúan las largas colas de carpas frente al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Padres de los pequeños, que se encuentran internados en el centro de salud, permanecen en las calles durante semanas a la espera de informes médicos. En tanto, otros aguardan que sus hijos puedan ser atendidos.

Luz Marina Quispe es una de las madres de familia que se encuentran acampando en la intemperie. Ella explicó que su niño necesita un aspirador de secreciones . “Él ingresó con una neumonía y le dio una infección que le dañó sus pulmoncitos. Desde esa infección, mi hijito ya no puede comer, le hicieron una gastrostomía. Ahora, para que a mi niño le den de alta me han pedido que trate de conseguir un aspirador de secreciones”, comentó para el programa De mañana.

Nidia Ticona también solicitó apoyo para cubrir los gastos de las recetas médicas de su menor. “Mi hijito está hospitalizado, pero todavía no lo operan, va tener una operación del corazón. Me han dado una receta que tengo que comprar. Vivo en una carpa, mi esposo no tiene trabajo, él tiene que donar las plaquetas”, señaló.

La situación de estas familias es crítica, ya que sufren de constantes robos durante las noches. “Nosotros sentimos frío cuando dormimos, cuando nos levantamos ya no teníamos colchas, nos han robado”, comentó una de las afectadas.

Por su parte, algunos ciudadanos llegan hasta las afueras del Hospital del Niño para realizar algunos donativos de primera necesidad, como pañales, kits de limpieza y hasta carpas.