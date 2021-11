Se busca a Cholito: piden ayuda para encontrar a can que se perdió hace un mes en el Rímac

Lo esperan en casa. Ha pasado más de un mes desde que Cholito desapareció. Su familia se encuentra desesperada y todos los días salen a buscarlo por alrededores del Rímac; sin embargo, hasta ahora no hay noticias sobre su mascota.

Según Carla Vidal, su dueña, el can de un año y cuatro meses se escapó de su vivienda el último martes 28 de setiembre. Desde ese entonces, ha recorrido todos los parques de su distrito en busca de pistas que le ayuden a dar con su paradero.

“A Cholito lo tengo desde bebito, todavía dormía en mi cama porque lo abrigaba y era como una segunda mamá para él”, recordó la mujer, quien contó que tiene cuatro canes más en su casa.

Algunos vecinos que conocían a la mascota de color blanco y tamaño grande aseguraron haberlo visto siguiendo a una perrita en celo por el Estadio Villanueva, cerca al mercado Ciudad y Campo. Sin embargo, dicha pista no los llevó a nada.

Cholito se escapó de su casa cuando la puerta estaba abierta. Foto: Carla Vidal

“Todos los días salgo a buscarlo, pero sé que cada vez hay menos opciones de encontrarlo. Las primeras semanas no descansaba, incluso salía antes de mi trabajo o en la hora del almuerzo para buscarlo”, añadió Carla Vidal a La República.

A través de sus redes sociales, la fémina también intenta dar con pistas que la lleven hacia el can. “No hay un solo día que no publique sobre él y lo hago porque tengo la esperanza de que alguien me dé buenas noticias”, subrayó.