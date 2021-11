Martín Caparrós: El futuro se nos aparece como una amenaza

Una cadena de explosiones sociales detonó a lo largo de América Latina. Los ciudadanos de Colombia, Perú, Chile, Argentina, por mencionar algunos, mostraron su descontento en las calles por diferentes motivos, antes y durante la pandemia.

Martín Caparrós, escritor y periodista argentino, habló sobre la “Polarización, protestas y futuro de América Latina”, junto a la historiadora peruana Natalia Sobrevilla y el periodista del Reino Unido, Michael Reid, en una de las mesas del Hay Festival Arequipa.

El autor de “Hambre”, subrayó que esto no es un comportamiento propio del continente, aunque Chile sería la excepción porque está en un proceso constituyente del que aún se desconoce qué resultados tendrá. “Estamos en uno de esos momentos en qué no sabemos que queremos. El futuro no se nos aparece como promesa, sino como amenaza. Si pensamos en el futuro, pensamos en la amenaza ecológica, demográfica, política, de la inteligencia artificial”, indicó.

Reid discrepa. Sostiene que los latinoamericanos requieren un nuevo contrato social, con mejores servicios que brinde el Estado , desde la salud, educación hasta seguridad.

Sobrevilla, creadora de “Independencia”, refiere que la desigualdad marcó a muchos países de América Latina, entre ellos Perú. “En la independencia, las élites criollas, herederas de los españoles, son quienes organizan la independencia para mantener sus privilegios. Una de las grandes deudas en todos los países es la igualdad”, indicó.