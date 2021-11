Madre pide ayuda para operación de su hijo: “Estar en esta situación es muy difícil”

Con información de Vanessa Trebejo/ URPI - LR

Emilia Richarte vive un calvario desde el miércoles 27 de octubre, día en que su hijo de 24 años se accidentó. Producto de una aparatosa caída, el joven que tiene discapacidad intelectual quedó con la muñeca afectada.

Luego de llevarlo al hospital, los especialistas lo revisaron y determinaron que necesita una operación que cuesta 1.600 soles. Desde ese entonces, la mujer está buscando ayuda para poder costear la intervención quirúrgica, la cual parará los dolores intensos de Fernando Richarte.

“Él salió a comprar el pasado miércoles y caminando se ha caído, se apoyó mal y terminó rompiéndose la muñeca . Gritando de dolor, lo llevé de emergencia al hospital Sergio Bernales, en Comas, y me indicaron que tenía una fractura en la muñeca. Mi hijo se retorcía de dolor y hasta ahora se encuentra así, estoy desesperada”, señaló a La República.

La progenitora contó que lamentablemente no cuenta con un trabajo en el que se pueda apoyar en estos momentos. Asimismo, reveló que es padre y madre para sus cinco hijos.

“Yo pido, por favor, que me puedan apoyar. El total de los implementos que los doctores me han indicado que se necesita para la operación es de alrededor de 1.600 soles. Yo no cuento con ese dinero, soy padre y madre de mis hijos y lamentablemente no tengo trabajo. Su mano se le está poniendo cada vez más hinchada y morada, y mi hijo todo el día tiene mucho dolor. Estar en esta situación es muy difícil”, finalizó la madre del joven.

