La Libertad: madre denuncia presunta negligencia médica en Hospital de Pacasmayo

Una madre denunció una supuesta negligencia médica que habrían cometido médicos del Hospital de Pacasmayo, en la región de La Libertad, durante el parto de su bebé, el 31 de octubre último. Julissa Palomino Serrano manifestó que tras pasar triaje la internaron para esperar el alumbramiento.

“Lamentablemente, cuando vinieron los dolores de parto solo acudió una obstetra, sin ningún otro integrante del equipo de salud que participa normalmente en estos casos. No había ni la asistenta, ni la enfermera. A raíz de que no estuvo completo el equipo médico sacaron a mi hija y le fracturaron la clavícula del hombro derecho”, refirió Palomino.

Señaló que, debido al feriado de los días 1 y 2 de noviembre, les dieron de alta el 3 a las 8 de la noche. “El día 3 fuimos examinadas por varios médicos, y el doctor Soriano me dijo que todo estaba bien; sin embargo, el doctor Morante fue quien informó que el hombro estaba caído. Finalmente, fue el doctor Rebaza quien ratificó lo dicho por el doctor Morante”, aseveró la joven progenitora. Una placa sacada el 4 de noviembre en el mismo hospital confirmó la fractura.

“Mi esposo y yo hemos hecho la denuncia ante la Comisaría de Pacasmayo contra el hospital. Además, no solo se ha cometido una negligencia contra mi bebita, sino contra mí, pues no me han hecho una buena limpieza y restos de la placenta se han quedado en mi vientre”, expresó Julissa Palomino, quien actualmente está internada en el Hospital Tomás Lafora del distrito de Guadalupe, mientras que su hija está siendo tratada en Trujillo. Cualquier ayuda pueden hacerla a la cuenta BCP: 450-95726230-0-93.

Por su parte, la directora del Hospital de Pacasmayo, Yael Robles Leyva, afirmó que la afectada no se encuentra abandonada, sino que está monitoreada por personal de la Red de Salud. “Si la pareja de la señora quiere hacer otra denuncia por el caso de la placenta, aparte del caso de la bebé, está en su derecho. Estamos en disposición de ofrecer las facilidades para que se investigue lo ocurrido. El personal que participó en el hecho está haciendo sus descargos”, refirió.