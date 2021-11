Hospital Sabogal: denuncian que no operan a hombre con cadera rota que lleva cinco días internado

Óscar Rosales Calixto (46) se cayó desde el techo de su casa ubicada en Barranca el último sábado 30 de octubre. Tras ello, sus familiares se movilizaron para que sea trasladado de Lima para ser operado de la cadera y pierna; sin embargo, han pasado cinco días desde que ingresó al Hospital Alberto Sabogal del Seguro Social de Salud (EsSalud), y aún no lo han operado, pese a la gravedad de su situación.

Elvira Rivera Mejía contó a La República que su esposo sufrió un accidente y lo trasladaron rápidamente al Hospital de Barranca. “Ya tiene una semana desde que sucedió el accidente. Mi esposo estaba encima del techo sacando una malla rache cuando se resbaló y cayó aproximadamente unos cuatro metros. Ahí, llamamos y el SAMU de Barranca se lo llevó para que lo vean en el hospital, pero le dieron de alta el sábado a las 10.00 a. m.”, mencionó.

Durante dos días, el hombre no podía caminar ni movilizarse sin ayuda, por lo que optaron nuevamente llevarlo al Seguro para más pruebas. “Recién ahí sale que tenía fractura en la cadera y fémur. El día 1 de noviembre hicimos que lo trasladen de Huacho a Lima. Los médicos nos decían que no se podía porque no había camas”, relató.

En horas de la noche, Rosales fue internado en el establecimiento del Sabogal. No obstante, desde esa fecha, aún no lo operan. “Nos pidieron cuatro donantes y nosotros ya dimos a tres, pero igual no lo intervienen. Es más, los doctores no nos quieren dar más información. Ahora último nos dicen que lo quieren trasladar otra vez cuando eso toma más días y mi esposo corre el riesgo de empeorar”, sostuvo.

Este sábado 6 los familiares difundieron esta noticias por Twitter. Ellos mencionaron que pese a que EsSalud respondió su publicación, la institución aún no se ha comunicado con ellos. “Nosotros tenemos tres hijos y no queremos que ellos se queden sin un padre. Pedimos, por favor, que nos ayuden”, expresó su esposa.

Denuncia. Foto: Twitter