Cusco: juicio a universitarios se suspende hasta diciembre

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Cusco, a cargo del juez Guido Castillo, suspendió hasta el próximo 10 de diciembre el inicio de control de acusación contra seis estudiantes universitarios , para quienes el Ministerio Público presentó el requerimiento por el delito de disturbios.

La abogada Dora Monzón, quien patrocina a tres de los implicados, quienes son responsabilizados de haber derribado el muro del aeropuerto Alejandro Velasco Astete en el 2017 durante las manifestaciones contra el indulto del expresidente Alberto Fujimori, explicó que la audiencia se suspendió debido a que Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.) pretende ser considerado como actor civil y exige el pago de S/ 32 mil como reparación por los daños ocasionados.

Monzón precisó que hasta que no se resuelva el pedido de la Corpac S.A., el Poder Judicial no puede continuar con el control de acusación, aunque considera que el pedido no prosperará por falta de pruebas que incriminen a los estudiantes.

Como se sabe, el Ministerio Público pidió seis años de cárcel efectiva para tres universitarios y tres años suspendida para otros tres.