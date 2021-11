Ministro Cevallos desmiente que vacuna contra la COVID-19 afecte la fertilidad

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, desmintió este viernes 5 que la vacuna contra la COVID-19 afecta la fertilidad de quienes la reciben. Declaración la brindó ante la circulación de videos en redes sociales que señalan de forma tendenciosa que la inmunización contra el coronavirus forma parte de un plan mundial para reducir la población, argumento que calificó como falso.

“La vacuna no afecta en absoluto la fertilidad ni el desarrollo de un niño”, sostuvo en una entrevista con Exitosa.

Acto seguido, el integrante del Consejo de Ministros exhortó a la ciudadanía a entender que el acceso a la vacuna “es un derecho” que no debe estar impedido por nadie ni afectado por mitos o creencias de personas que desconocen la seriedad del proceso de inmunización.

En otro momento de la entrevista, Cevallos Flores indicó que ya no es necesario que los adolescentes acudan a sus vacunatorios con sus padres, sino que también lo pueden hacer en compañía de un adulto de confianza, quien será el encargado de firmar el consentimiento respectivo.

“Ya no es necesario que el adolescente vaya con una autorización de sus padres, ya no. La vacuna es un derecho para el adulto, como para el jovencito, como para el adolescente. La Ley General de Salud declara que para cualquier tratamiento o medicamento se necesita el consentimiento, pero esto no puede estar por encima del derecho a protegerse”, manifestó.

Según dijo, esta decisión fue tomada tras diversas conversaciones con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que velan por la infancia a fin de preservar su acceso a la inmunización.

Cabe mencionar que en el país se vacuna a mayores de 12 años, grupo de personas a quienes se les denomina como población objetivo y está integrada por más de 28 millones de ciudadanos.