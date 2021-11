IGP anuncia conferencia internacional sobre gestión del riesgo volcánico

Por segundo año consecutivo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realizará esta conferencia internacional los días 17, 18 y 19 de noviembre con el objetivo de generar discusión sobre la investigación, monitoreo y gestión del riesgo volcánico. Asimismo, contribuir con la educación y sensibilización de autoridades, funcionarios y estudiantes sobre la actividad volcánica y sus impactos.

En la cita virtual se abordarán temas como el tiempo que durará la erupción del volcán Sabancaya, lo que ocurre con el volcán Cumbre Vieja en las islas Canarias (España), y con el volcán Etna (Italia). También, evaluarán la posibilidad de que el volcán Misti genere una erupción de gran magnitud como sucedió hace 2.000 años.

La científica en gestión de riesgo volcánico del IGP, Luisa Macedo, señaló que este evento se viene consolidando como la cita de vulcanólogos más importante en Latinoamérica, “ya que permite conocer los avances logrados en el conocimiento de los volcanes y la gestión de las emergencias volcánicas en el Perú y otras regiones de América Latina y el mundo”.

La conferencia internacional cuenta con el respaldo de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI), la organización en vulcanología más importante del planeta; así como de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología (ALVO); el Programa de Asistencia para Desastres Volcánicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD).

Para participar de las exposiciones, se pueden inscribir en la siguiente dirección: https://www.igp.gob.pe/eventos/internacional/2021/erupciones_volcanicas/. Ahí se encontrará información del programa que facilitará la participación en este importante cónclave científico, el mismo que se realiza en conmemoración del quinto año del actual proceso eruptivo del volcán Sabancaya.