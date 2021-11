Ngozi Adichie: La culpa de no haberse despedido de su padre, víctima del COVID-19

La pandemia de la COVID-19 modificó cómo soportar el duelo. Millones de personas en el mundo no pudieron despedirse de sus familiares presencialmente por las restricciones. La escritora Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su padre James Nwoye Adichie el 2020 en su natal Nigeria mientras ella residía en Estados Unidos. “Una de las cosas que he aprendido del duelo es que la culpa es parte del proceso de duelo y al comienzo me sentía culpable y aún me siento así”, sostuvo durante su presentación en el Hay Festival Arequipa.

La escritora plasmó la trágica experiencia en su libro “Sobre el duelo”, que habla sobre la muerte y el proceso de duelo ante la pérdida. En la cultura de Ngozi Adichie es muy importante tener un velorio. El literato peruano, Santiago Rocangliolo fue quien la entrevistó y destacó esta reflexión en la obra de la nigeriana: ‘Cómo pudo morir si estaba vivo ayer’. El autor de “La cuarta espada”, también perdió a su padre, el ex canciller Rafael Roncagliolo, meses atrás en medio de la pandemia. Rocangliolo hijo, tampoco pudo estar presente en la despedida.

Ngozi Adichie se arrepiente de no haber llamando a su padre antes de su muerte. “Si yo lo hubiera llamado de alguna forma hubiera prevenido su muerte. Sé que esto no es cierto, pero pienso en eso todo el tiempo y la culpa esta ahí presente”. La autora indicó que esto pasa con la mayoría de sus familiares. Es el caso de su hermano que sí estuvo allí con su progenitor y se pregunta constantemente ¿hay algo que pude haber hecho? James Nwoye Adichie murió a los 88 años y no presentó ningún signo de padecer el coronavirus.

La creadora de “Americanah” y “Todos deberíamos ser feministas”, sostiene que lo ocurrido cambió para siempre su vida y que no volverá a ser la misma.