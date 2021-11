Empresa ‘Los Chinos’ sobre presunto despido de cobradores: Se buscó reubicar a trabajadores

Un grupo de cobradores de la empresa de buses Etuchisa, también conocida como ‘Los Chinos’, bloqueó la salida de los vehículos en Villa El Salvador y Puente Piedra y denunció un despido arbitrario; además, los empleados declararon que recibieron insultos. Ante esa situación, la compañía de transporte emitió un comunicado en el que se expresa que comenzó la implementación del pasaje electrónico desde junio de 2020, en el marco de la pandemia por la COVID-19.

‘Los Chinos’ informó que ha brindado las facilidades para reubicar al grupo de trabajadores afectados por el cambio de sistema de pago, a fin de que se integren como parte del personal que se requiere para los nuevos roles y funciones. “ Sin embargo, de los más de 100 trabajadores solo 2 asistieron a las reuniones, como consta en el registro de asistencia ”, precisó.

Comunicado. Foto: Etuchisa

Denuncian agresión verbal del gerente general de la Empresa de Transportes Urbanos Los Chinos contra cobradora

Ante esta situación, los denunciantes manifestaron que intentaron comunicarse con la gerencia de la empresa; pero recibieron insultos y palabras soeces por parte de Juan José Floríndez, quien está encargado del área. “Al contrario, insultaron a una compañera en Villa El Salvador”, afirmó uno de los afectados, quien presentó un audio como prueba.

“Señor Floríndez le llamaba a comentar sobre la huelga...”, se oye decir a la cobradora. “Oye r***... ¿Tú crees que a mí me va a afectar c***? Ya lárgate... Estás bien c*** y me vas a llamar para eso. A tu marido, a tu familia, qué c*** me vas a hacer tú”, respondió Floríndez.

Los protestantes aseguran que continuarán con la manifestación hasta obtener una respuesta por parte de la empresa. Hasta el cierre de esta nota, ellos organizaban una olla común para alimentarse.