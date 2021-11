Coronavirus en Perú: Minsa reporta 572 nuevos contagios y 15 muertes en las últimas 24 horas

Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de coronavirus aumentaron 2 205 486 y los fallecimientos llegaron a 200.373. La cartera, liderada por Hernando Cevallos, detalló que en las últimas 24 horas se confirmaron 572 nuevos casos positivos y 15 decesos en el ámbito nacional.

Al respecto, el representante del Ejecutivo anunció que tienen como objetivo inocular al 80% de la ciudadanía hasta fin de año. En ese contexto, recalcó que hay un promedio del 20% al 25% de personas que no se han acercado a inmunizarse porque piensan que la vacuna les hará daño.

“Hay un sector que entiende que es bueno vacunarse. Lo hizo una vez, pero todavía no asume la necesidad de una segunda dosis, o porque vive lejos o porque le cuesta desplazarse, no tiene recursos, piensa que le va a doler. (Es) otro sector más difícil. Estamos hablando del 20% a 25% de la población. Piensan que la vacuna les hará daño, que es donde ha incidido más la campaña antivacunas”, dijo Cevallos en entrevista con La República.

PUEDES VER: Minedu indica que todos los colegios deberán abrir en marzo del 2022

En la actualización diaria del Minsa, se conoció que pacientes permanecen 1.062 hospitalizados y 877 reciben ventilación asistida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La cartera precisó que, hasta la noche del 4 de noviembre, 2 184 508 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta en un establecimiento de salud.

Incremento de casos COVID no significa que estemos entrando a una tercera ola, asegura Cevallos

Cevallos precisó que si bien hay un incremento de casos COVID-19 en distintas partes del país, esto no significaría que el Perú se encuentre a puertas de iniciar a una tercera ola.

Todavía no tenemos un incremento de casos COVID-19 que nos genere la necesidad de decir ‘bueno, estamos entrando a una tercera ola’ porque no es así, además si bien se da este crecimiento, no se da en la cantidad y en el tiempo como para planearnos una tercera ola”, sostuvo el titular del Minsa a Exitosa Noticias.