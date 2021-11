Coronavirus en Perú: ¿cuáles son los nuevos protocolos anti-COVID-19 que rigen desde hoy?

Desde este viernes 5 de noviembre, el Ministerio de Salud (Minsa) inició la implementación de los protocolos de prevención contra la COVID-19, actualizados en la víspera a través de la Resolución Ministerial 1218-2021, que fue publicada en el diario El Peruano.

De acuerdo a este documento, se dispuso continuar, de manera obligatoria, con el uso de la doble mascarilla para circular por las vías de uso público y en espacios cerrados, o donde no se puede mantener el distanciamiento. No obstante, en esta actualización también se indicó que solo se podría hacer uso de una sola mascarilla siempre y cuando sea una KN95.

¿Cuáles son los nuevos protocolos?

A continuación, te mencionamos la serie de modificaciones a los protocolos:

Primero, el uso de protectores faciales o gafas es recomendable en espacios cerrados donde hay aglomeración de personas, aunque no se mencionó su obligatoriedad. No obstante, este elemento no reemplaza el uso de la mascarilla que cubre nariz y boca.

La mencionada resolución también señala que la desinfección de calles o plazas, de superficies o espacios comunitarios, pediluvios y toma de temperatura o saturación de oxígeno no han demostrado eficacia frente a la propagación del coronavirus, por lo que ya no serán medidas obligatorias.

Medidas que continúan

El dispositivo legal dispuso que se continuará con el 1,5 metros de distancia entre personas. Además, se mantiene el aseguramiento de que los ambientes de trabajo, medios de transporte, restaurantes, entre otros, tengan ventilación adecuada, de preferencia natural.

También sigue el lavado de manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol en gel al 70%.

