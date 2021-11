Cevallos: incremento de casos COVID no significa que estemos entrando a una tercera ola

El Ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que si bien hay un incremento de casos COVID-19 en distintas partes del país, esto no significaría que el Perú se encuentre a puertas de iniciar a una tercera ola.

Asimismo, señaló que este incremento representa un aumento de nivel de leve a moderado.

“Todavía no tenemos un incremento de casos COVID-19 que nos genere la necesidad de decir ‘bueno, estamos entrando a una tercera ola’ porque no es así, además si bien se da este crecimiento, no se da en la cantidad y en el tiempo como para planearnos una tercera ola“, sostuvo el titular del Minsa a Exitosa Noticias.

En esa línea, señaló que para evitar llegar a esas instancias se tiene que “tomar medidas urgentes rapidas”.

Cabe resaltar que Cevallos aclaró que el uso de protector facial ha pasado de ser una medida obligatoria a recomendada, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud n° 178- Minsa-DGIESP-2021.

“No es obligatorio. En la medida que va avanzando el tiempo se van revisando todas las normas, el contagio se da mediante el aerosol o gotitas que salen a través cuando uno habla. Ahí la protección sería una KN95 o una doble mascarilla y eso es lo que señala el Ministerio de Salud. Sin embargo, en lugares donde no se puede guardar el distanciamiento estrecho como sucede en los hospitales. Entonces se mantiene“.

Por otro lado, recalcó que varias disposiciones anteriores han quedado obsoletas. Estas son las siguientes: