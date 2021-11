Comas: hombre fallece dos días después de ser atropellado por vehículo

Con información de Gianella Aguirre / URPI - LR

La noche del último martes 2 de noviembre, Jaime Curitima Huaicama fue atropellado por un vehículo color blanco, de placa ASW-638, cuando se dirigía a su domicilio. El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 10 de la avenida Tupac Amaru, en el distrito de Comas. Dos días después, el hombre perdió la vida producto de lesiones en el cerebro.

“Él venía de trabajar, cruzó la pista y el carro lo embistió porque venía a excesiva velocidad. En ese momento me avisan, yo corro y encuentro a mi esposo tirado en la pista ensangrentado”, dijo un familiar a La República.

Jaime Curitima (22) resultó con múltiples fracturas en la cabeza y en la pierna. El vehículo que causó el accidente no contaba con SOAT y la precaria situación económica de su esposa no permitió que la operación que el hombre necesitaba se diera de inmediato para salvar su vida.

“El carro no tenía SOAT y tuve que pagar todo por particular, porque mi esposo se debatía entre la vida y la muerte. No tuve ningún apoyo económico por parte de la familia del chófer para la operación que necesitaba mi esposo”, indicó.

En el momento de los hechos, la policía del sector detuvo a Ever Quispe Hiayta, chofer de la unidad, el mismo que dos días después fue puesto a libertad por la fiscal. Esto a pesar de evidenciar que el vehículo quedó totalmente destrozado producto del fuerte impacto contra el cuerpo de Jaime.

“Yo he tenido que ir a la comisaría a indicar que mi esposo falleció. Cuando llego el policía me dice que la noche anterior el chofer había sido puesto en libertad a pedido de la fiscal”, señaló.

La esposa de la víctima exige justicia por la muerte de su esposo, quien a sus 22 años se dedicaba al oficio de albañilería para sacar adelante a sus hijos y a sus padres que había traído a vivir desde su natal Yurimaguas. Sus vecinos lo recuerdan como un hombre noble y colaborador.

“Yo quiero que el chofer pague por la muerte de mi esposo, que su muerte no quede impune. Él era el sustento de nuestra familia y también de su madre que había traído desde la selva”, enfatizó la angustiada mujer.

La familia de Curitima solicita ayuda económica para enterrar el cuerpo del joven padre de familia, ya que son personas de escasos recursos. Para cualquier tipo de apoyo puede contactarse al 922541307.