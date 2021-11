Cambios en ATU y Sutran generarían retroceso e impulsarían la informalidad

La difusión de unos audios sobre la reunión entre el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, y los transportistas informales de Lima y Callao, el último miércoles 3 de noviembre, viene generando serios cuestionamientos por los ‘acuerdos y compromisos’ que habría aceptado el titular del MTC ante el gremio, a fin de que levanten el paro que planeaban para el próximo lunes 8 de noviembre en el marco de una alza del precio del combustible.

Entre los principales compromisos, se destaca como primer punto que el titular del MTC ofrece ‘reestructurar’ el sector que dirige con la salida de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara; así como de la jefa de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama, quien el último jueves 4 de noviembre, dejó el cargo sin ninguna explicación, horas después de la reunión con los dirigentes.

A estos ofrecimientos se le suma que Silva Villegas ante el gremio también deja abierta la posibilidad para que las combis y coaster regresen a las calles de Lima y Callao con una autorización especial por 10 años. Este punto despertó más de una crítica por el posible regreso de la informalidad en el parque automotor.

Según los audios presentados por Epicentro TV, los transportistas exigían la salida de María Jara, presidenta ejecutiva de la ATU. Foto: composición LR/MTC

Informalidad en sector Transporte

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, organización especializada en temas de tránsito y seguridad vial, se pronunció sobre lo que viene ocurriendo en la cartera del MTC. El representante lamentó que desde el Gobierno se pretenda vulnerar la Ley 30900 que corresponde a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la cual se encargada de implementar un servicio integral de transporte en el país que consiste en una red de buses unida al sistema de metro que incluye costos.

Según explicó: “La Autoridad de Transporte Urbano es un órgano fiscalizador que lucha contra la informalidad, la misma que se encuentra en peligro con el regreso de los vehículos de las combis y coaster por 10 años, pues —según lo considera —sería un retroceso. No se puede vulnerar a la institución que se encarga de diseñar un programa de transporte integrado durante estos últimos años”.

Quispe Candia, agregó que de llegar a concretarse la medida (salida de los vehículos) crecería la informalidad. Asimismo, afectaría el beneficio de un pasaje subsidiado que pretendía imponer la ATU en 14.000 ómnibus de la capital con un menor costo a favor de la población.

“Somos la única ciudad de Sudamérica que no tiene un servicio integrado de transporte, es decir, no se puede establecer un precio subsidiario, sino cumplimos con esa meta. Por eso, es importante que no le brinden una autorización a las combis y coaster”, agregó.

En esa corriente, indicó que la salida de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama, y la posible renuncia de titular de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, sería perjudicial por el trabajo articulado que han venido desempeñado.

Fuera de control. En la gestión de Luis Castañeda se permitió que las combis inundaran la ciudad. Costó muchos años retirarlas y ahora podrían volver. Foto: La República

Reacciones en el Legislativo

El congresista de la bancada Somos Perú - Partido Morado, Wilmar Elera, adelantó —en declaraciones para La República— que la comisión de Transporte y Comunicaciones presentó una moción para citar al ministro Juan Silva Villegas, el próximo miércoles 10 de noviembre, a fin de que explique los acuerdos con las empresas de combis y coasters de Lima y Callao, a quien les ofreció ‘reestructurar’ el sector que dirige con la salida de las jefas de instituciones fiscalizadoras.

“ La comisión de Transportes ya citó al ministro Juan Silva para que nos explique el próximo miércoles cuál es el plan con los transportistas para estructurar la ATU y la Sutran , debido a que, desde mi punto de vista, las titulares de las instituciones vienen realizando una buena labor de fiscalización en el sector. No se sabe qué acuerdo se habrán pactado con el grupo de transportistas. Por esta razón, tiene que haber una explicación inmediata”, mencionó el vicepresidente de la comisión.

Sin embargo, esta no fue la única reacción desde el Parlamento. El congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, también cuestionó dichas iniciativas. “ Estamos pidiendo un informe pormenorizado para que se nos explique, no solo a nosotros, sino al país, cuál ha sido el motivo para hacer este tipo de compromisos ”, declaró el también integrante de la comisión de Transporte.

De igual forma, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, tampoco fue ajena a la situación del titular de la cartera de Transporte. Ella recalcó su respaldo al gabinete ministerial que preside Mirtha Vásquez. Sin embargo, mencionó que Silva no debe seguir como integrante del Consejo de Ministros.

“ En el gabinete hay ministros que deben irse, como por ejemplo, el ministro de Transporte. No podemos retroceder en la reforma del transporte y que nuevamente los ciudadanos estemos en manos de las mafias o que continúen los muertos por los accidentes de tránsito ”, apuntó la legisladora.

Ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, fue citado por el Congreso para que explique los acuerdos con los transportistas informales. Foto: Gerson Cardoso.

¿Quiénes estuvieron presentes en la reunión con el ministro?

En la concentración estuvo presente el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, conocido organizador de paralizaciones; el presidente del Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa), Wilfredo Chávez Falconí, dueño de la empresa Orión, involucrada en decenas de accidentes de tránsito en la capital; así como el vocero de la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao, Emeterio Valdiviezo, quien se opuso a la implementación del Corredor Azul.