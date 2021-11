Surco: mujer resultó ilesa tras impactar su auto a gran velocidad

Agentes del Serenazgo y la Brigada de Rescate de Surco ayudaron a una mujer, quien había chocado su vehículo con otros en plena avenida Circunvalación Golf Los Incas. El accidente ocasionó un despiste y una tercera unidad también recibió daño. A pesar del fuerte golpe, la conductora resultó ilesa. Sin embargo, de todas maneras fue examinada por los paramédicos de la municipalidad.

Maribel Linares Felipe iba a bordo de su carro negro de placa BJP-520, al ingresar a la cuadra 1 de la avenida Circunvalación Golf Los Incas, fue golpeada por un Hiunday de placa C5H-181, el cual era manejado por Christian Shidochy Ramírez. Producto del golpe terminó en la vía del sentido contrario y chocó con un tercer vehículo, cuyo chofer era Alejandro Casas Felices.

Las cámaras del Centro de Control de Operaciones de Surco registraron el accidente por lo que desplazaron todas sus unidades hasta el lugar de los hechos, la fémina solo registró unos cuantos golpes; sin embargo, fue trasladada a un nosocomio local. Miembros del Serenazgo del distrito llegaron al punto para ordenar el tránsito.

“Los paramédicos de la Brigada de Rescate indicaron que solo tenía una contusión en su brazo, pero igual iba a ser revisada por un médico. Felizmente, ninguno salió herido. Todos estaban nerviosos y no decían nada. Fue un triple choque. Me acerqué a ver si tenían alguna herida pero no se evidenciaba nada”, manifestó Ricardo Ayala, sereno de Surco.

Efectivos de la comisaría de Monterrico se hicieron cargo de la intervención. Los conductores y sus vehículos fueron derivados a la dependencia policial.