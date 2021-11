SJL: roban mototaxi valorizado en S/ 3.000 y dueño no puede denunciar por falta de papeles

Durante la madrugada de este jueves 4 de noviembre, Delwins Bobadilla sufrió el robo de su mototaxi valorizada en S/3.000 mientras dormía en su vivienda ubicada en el cruce de las avenidas Los Álamos con Duraznos, en San Juan de Lurigancho. El agraviado pidió ayuda a las autoridades para recuperar su herramienta de trabajo, ya que no pudo realizar la denuncia por no contar con cédula de identidad en el país.

“La moto estaba abajo del edificio donde alquilo una habitación. Yo la dejé allí, me subí a la casa y a la mañana, cuando me levanto, la mototaxi ya no estaba”, señaló el joven padre de familia en declaraciones para La República. Él llegó al Perú desde su natal Venezuela para buscar un mejor futuro para su esposa e hijo y ahora se encuentra desesperado por dar con el paradero de su vehículo.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostraron a dos sujetos llegando hasta la fachada de la vivienda del ciudadano y, al no haber nadie en la calle, ambos empujaron el mototaxi azul con cuidado de no hacer ruido, por lo que finalmente desaparecieron con el botín .

Al notar el robo, Delwins Bobadilla llegó muy temprano a una de las dependencias policiales para sentar la denuncia; sin embargo, esto no fue posible debido a que aún no cuenta con cédula de identidad.

“Yo fui a poner la denuncia, pero —como la moto no está a mi nombre— no pueden hacer nada. Yo la compré al dueño, pero no he podido culminar el proceso de compra porque tengo mi cedula vencida y debo esperar 45 días para que me den mi documento”, explicó.

“Yo soy una persona que pago mis servicios, trabajadora, vine de Venezuela a buscar un mejor futuro para mi hijo y para mi esposa. Pido que por lo menos me ayuden a encontrar las partes de mi vehículo”, añadió muy preocupado.

La República se puso en contacto con la comisaría de Canto Rey para conversar con el comisario, el mismo que se comprometió a iniciar las investigaciones para recuperar la mototaxi y capturar a los delincuentes.