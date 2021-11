SMP: denuncian a párroco por maltrato contra menor de un año durante bautizo

Una familia denuncia que el sacerdote de la iglesia Reina de los Apóstoles, Felipe Fortunato Chang, maltrató a su bebé de un año durante una ceremonia de bautizo que se realizó el último 6 de octubre. En la urbanización Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres, la madre indicó que el párroco arrojó de manera violenta el agua al momento de la actividad, e incluso, al reclamarle, increpó a los asistentes.

“En ese momento, el párroco le echó toda la jarra en la cara a mi bebé. El agua se le metió en todos lados y en las imágenes se ve cómo ella se desespera. Tiene un año y no sé por qué reaccionó de esa manera”, señaló Maritza Neyra en Panamericana.

Asimismo, ante la actitud negativa, la progenitora acudió a consultarle el motivo de esta acción. “El hombre reaccionó de manera violenta, me insultó en la escalera cuando le reclamé por el trato. Él gritaba a la madrina y a mí. Incluso, nos empujó para que nos fuéramos de la iglesia”, mencionó.

La madrina también contó que el sacerdote le increpó por usar un vestido que no iba con la ceremonia. “Al momento de bautizar, la cargué y el padre le echó el agua demasiado que me cayó a mí. Su comportamiento machista se notó en ese momento y desde que ingresé al templo”, sostuvo. Por otro lado, este hombre tendría antecedentes por su carácter violento.

Asimismo, la Iglesia también se niega a darles la constancia de bautizo. “Yo llamo a secretaría por los documentos y me dicen que es directamente con el padre. Yo me comunicó con él y no me contesta”, aseguró. Por este motivo, pidió a las autoridades obispales sancionar este accionar, ya que la menor ahora está enferma debido al incidente.