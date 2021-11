Robo en Miraflores: delincuentes hacen forado y se llevan alrededor de S/ 250.000

Con información de Raúl Egúsquiza / URPI-LR

Se llevaron todo lo que estaba a su paso. Delincuentes hicieron un forado para ingresar a un local donde funciona una casa de cambios y, además, realizan servicios técnicos en Miraflores. Lo sorprendente fue que el inmueble se encuentra a una cuadra de la municipalidad del distrito, lugar que debería contar con mayor resguardo por parte del Serenazgo.

Los malhechores irrumpieron en el establecimiento por un negocio aledaño que ya no está en funcionamiento desde hace un año por la pandemia de la COVID-19. Una vez adentro y tras hacer varios huecos, ellos se apoderaron del dinero y de los electrodomésticos.

Los empresarios afectados se dieron cuenta del asalto durante la mañana de este jueves, cuando se acercaron al local para empezar sus labores. Hasta el momento se estimó que las pérdidas ascendieron a 250.000 soles.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron a la cuadra 5 de la avenida Larco para iniciar las diligencias y revisar las cámaras de seguridad, ya que estas captaron el ingreso de los facinerosos.

Los afectados lamentaron los hechos y pidieron celeridad en el caso para dar con la identidad de los delincuentes. En tanto, los trabajadores aledaños también denunciaron que no es la primera vez que estos asaltos suceden en la zona.

“Reportaron ruidos molestos, por lo que vinieron a revisar el local, pero los delincuentes se callaron cuando llegó el personal del Serenazgo. Hay varios forados”, comentó uno de los empresarios a Panamericana.

Repartidor dopa a enfermero y le roba objetos valorizados en 40.000 soles

El último 30 de octubre, un enfermero fue dopado por un falso trabajador de delivery. En ese momento, el facineroso se apoderó de sus tarjetas de crédito y de varios artículos de valor. El monto sustraído llegó a 40.000 soles.

“Yo había pedido pizza. Como no tenía sencillo le dije que me espere (al repartidor), que iba a subir a mi departamento. A la hora que estoy volteando para subir me pone un pañuelo por atrás y me dopa por completo”, sostuvo el joven a Latina noticias.