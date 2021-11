Colectivos trans envían carta al presidente ante próxima salida de las FF. AA. a las calles de Lima

El Gobierno del presidente Pedro Castillo promulgó el pasado martes 2 de octubre la Resolución Suprema n.° 191-2021-IN, la cual autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”, aunque todavía no se ha delimitado con claridad el apoyo requerido. La medida ha sido criticada por diferentes sectores que coinciden en que a los institutos castrenses no les corresponde las labores de la seguridad ciudadana. En esta línea, diferentes colectivos trans han emitido una carta dirigida al mandatario peruano.

“Expresamos nuestra preocupación, ya que el Gobierno peruano autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP)”, señala el documento firmado por las personas transgénero. Ante ello, las organizaciones recordaron los hechos discriminatorios y transfóbicos de los cuales fueron víctimas durante el pico y género emitido durante los primeros meses de la cuarentena en el 2020.

“ Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como seguridad privada de supermercados y farmacias, violentaron, detuvieron arbitrariamente, retuvieron el DNI y humillaron a 17 personas trans y de género no binario , según el registro de nuestra organización. Hasta la fecha, no se ha implementado ninguna directiva y tampoco acciones sancionadoras para que estos actos que atentaron contra los derechos humanos de personas trans no vuelvan a ocurrir”, detallan.

Asimismo, señalan que registran constantemente violencia sistémica hacia esta población. “A las compañeras las encuentran en las calles y son intervenidas sin argumento, muchas veces detenidas arbitrariamente bajo la mirada de la moral y buenas costumbres, situación que nos preocupa y nos alerta, ya que la intervención de las FF. AA., en apoyo a la PNP, puede empeorar estas acciones, si no se tiene una lógica de respeto de los derechos humanos de todas las personas teniendo en cuenta la identidad y expresión de género”.

Ante esta situación, las personas trans piden que las intervenciones de control de identidad tengan en cuenta el contexto en el que vive esta población -como la migración forzada por la pobreza, inseguridad física y digital de la que son víctimas-, y no se violenten sus derechos humanos, tales como el de tránsito e identidad autopercibida.

“Ante la ausencia de mecanismos de protección -como una Ley de Identidad de Género- hacemos un llamado a que las compañeras(es) puedan registrar, denunciar y evidenciar cualquier acto que viole nuestros derechos. Desde que se anunció el primer caso de COVID-19, la otra pandemia llamada transfobia va matando hasta hoy a 13 compañeras, a las que el sistema de justicia no honra con sanción y reparación”, resalta la comunidad trans.