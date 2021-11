La Molina: ofrecen recompensa para encontrar a gatito Balu, desaparecido hace cuatro días

Balu es un gatito de un año y cuatro meses que ya lleva cuatro días de desaparecido, luego de que salió de su vivienda ubicada en La Estancia, distrito de La Molina. Su dueña Jenin Eissa contó a La República que su mascota se perdió en la madrugada del domingo 31 de octubre. Ella se encuentra muy preocupada, puesto que su pequeño felino requiere de medicinas y estaba en un tratamiento.

“Él siempre solía salir a caminar un poco, pero por un corto tiempo. Ese día se trepó a un árbol y se fue, pero nunca volvió. Hasta ahora nadie sabe de él. Hemos estado preguntando, pero nada. Incluso, consultamos a los vigilantes o vecinos, pero no lo han visto”, acotó.

La familia empezó su búsqueda, pero no han tenido éxito. “Nadie nos llama ni nos escribe. No sabemos qué pasó y por qué no volvió más”, sostuvo. Eissa pide que si tienen información sobre su pequeño, se comuniquen al número 998 115 341 o 987 553 436.

Asimismo, ofrecerán una recompensa.

SMP: familia pide ayuda para encontrar a perrita que huyó tras asustarse por pirotécnicos

Yohanni Domínguez y su familia atraviesan un difícil momento. El 31 de octubre, ellos acudieron al entierro de un ser querido y al retornar a su vivienda recibieron la noticia de que su perrita Toffa se había lanzado desde el tercer piso de su vivienda debido a los fuegos artificiales que algunos de sus vecinos usaron para celebrar Halloween.

La mascota se extravió entre las cuadras uno y dos de la calle Eloy Ureta, en San Martín de Porres. Si tienes cualquier información sobre el paradero de Toffa, puedes comunicarte al número 987 926 183 (Yohanni Domínguez). Su familia espera por su pronto regreso.