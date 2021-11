La Libertad: trabajadores administrativos de Educación realizan plantón exigiendo pago de deudas

Nuevamente, los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) salieron a las calles de Trujillo para reclamar que el gobierno regional cumpla con el pago de los beneficios sociales que se tiene desde hace años y que asciende a más de S/ 500.000.

Benigno Flores, secretario general de Fentase señaló que, hace un mes, se reunió con el gobernador regional Manuel Llempen, quién se comprometió en cumplir con el pago de la deuda y la entrega de bonos, pero nunca se cumplieron .

“Es la tercera vez que salimos a protestar para que se paguen nuestros beneficios, a los trabajadores de las instituciones educativas. Somos un promedio de 60 personas que nos adeudan de 30 a 35 años de servicio, CTS, sepelio y luto. Lo que argumenta el gobierno regional es que no hay presupuesto, le hemos demostrado que en el mes de octubre hay más de S/ 4 millones de las plazas, 164 en donde no hay ningún trabajador y, a pesar de ello, el dinero sigue llegando a la región”, expresó a la prensa Flores.

“ Si hay este dinero, ¿por qué no paga los beneficios?, somos los únicos trabajadores de la 276 del pliego 451 que no recibe canastas, víveres, bonos, porque se nos discrimina. Somos personal de limpieza, auxiliares de biblioteca, que el señor Manuel Llempen desmienta lo que estoy diciendo . ¿Por qué no se contratan esas plazas? ¿Hasta dónde va ese dinero? Hay otros sectores en los que pasa lo mismo.”, agregó el dirigente.

Asimismo, exhortó a la Contraloría y Fiscalía a tomar acciones para que se investigue por qué no se utiliza el dinero que llega para las plazas vacantes en el sector Educación de La Libertad y por qué no se está honrando estas deudas con los trabajadores, en algunos casos son entre S/ 20.000 y S/ 10.000.