EsSalud: reportan problemas con vacunación a domicilio para tercera dosis de adultos mayores

Desde el pasado 27 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) empezó con la vacunación de la dosis de refuerzo para los mayores de 65 años. El Minsa indicó que todas las personas de estos grupos etarios que recibieron su segunda dosis contra la COVID-19 hace seis meses, pueden acercarse al centro de inmunización más cercano.

Sin embargo, algunos ciudadanos en redes sociales han reportado problemas con las vacunación a domicilio para tercera dosis de adultos mayores. Recordemos que EsSalud implementó una estrategia para inocular, con dosis de Pfizer, en sus domicilios a los ciudadanos mayores de 65 años atendidos vía el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) que tengan alguna enfermedad crónica o una incapacidad para desplazarse.

A través de Twitter, la ciudadana Silvia Miró Quesada contó que EsSalud ya no brindaría el servicio de vacunatorio móvil para sus pacientes del programa Padomi. “La actual gestión, presidida por Mario Carhuapoma, no ha contratado los servicios. Eso me dijo el medico de Padomi cuando llamó para preguntar por su paciente”, expresó.

“Yo llamé también a Padomi el viernes y me dijeron que no había vacunación a domicilio, no me informaron de hacer algún tipo de registro. Luego llamé al 113 y lo mismo, no hay vacunación a domicilio, debo llevar al paciente a vacunar”, comentó otra persona.

La respuesta de EsSalud a ciudadana por la vacunación a domicilio. Foto: Twitter

La respuesta de EsSalud

Por su parte, EsSalud descartó esa posibilidad. “Sí habrá vacunación a domicilio para los adultos mayores que requieran la tercera dosis de refuerzo. Nuestro equipo se está organizando para llegar con unidades móviles a los domicilios de los asegurados que estén registrados en el Padomi”, explicó.

Finalmente, EsSalud recomendó a la población revisar la programación en la plataforma “Essalud Te Cuida”. En caso de que tengan dudas, lo asegurados deberán comunicarse a la línea telefónica gratuita 107, opción 0.