EsSalud reafirma vacunación a domicilio de adultos mayores

Algunos ciudadanos en redes sociales reportaron problemas con la vacunación a domicilio para tercera dosis de adultos mayores. Por tal motivo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un comunicado y negó que ello sea cierto.

“El Seguro Social de Salud (EsSalud) informa que seguirá brindando el servicio de vacunación contra la COVID-19 a domicilio a los asegurados adultos mayores que se encuentran afiliados a Padomi y aquellos que se encuentran postrados en cama o que tienen algún impedimento físico para trasladarse a un vacunatorio”, se lee en el comunicado.

Asimismo, en el documento emitido esta tarde, indicaron que la actual gestión, presidida por Mario Carhuapoma, “está culminando los procesos del sustema de seguridad y transportes de vacunas, así como de las brigadas sanitarias (vacunamóviles) que tendrán la misión de aplicar las dosis de refuerzo a nuestros asegurados”, puntualizaron.

Comunicado de EsSalud

Recordemos que EsSalud implementó una estrategia para inocular, con dosis de Pfizer, en sus domicilios a los ciudadanos mayores de 65 años atendidos vía el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) que tengan alguna enfermedad crónica o una incapacidad para desplazarse.

Finalmente, EsSalud recomendó a la población revisar la programación en la plataforma “Essalud Te Cuida”. En caso de que tengan dudas, los asegurados deberán comunicarse a la línea telefónica gratuita 107, opción 0.

Sobre el caso

A través de Twitter, la ciudadana Silvia Miró Quesada contó que EsSalud ya no brindaría el servicio de vacunatorio móvil para sus pacientes del programa Padomi. “La actual gestión, presidida por Mario Carhuapoma, no ha contratado los servicios. Eso me dijo el médico de Padomi cuando llamó para preguntar por su paciente”, expresó.

“Yo llamé también a Padomi el viernes y me dijeron que no había vacunación a domicilio, no me informaron de hacer algún tipo de registro. Luego llamé al 113 y lo mismo, no hay vacunación a domicilio, debo llevar al paciente a vacunar”, comentó otra persona.

La respuesta de EsSalud a ciudadana por la vacunación a domicilio. Foto: Twitter

Por su parte, EsSalud descartó esa posibilidad. “Sí habrá vacunación a domicilio para los adultos mayores que requieran la tercera dosis de refuerzo. Nuestro equipo se está organizando para llegar con unidades móviles a los domicilios de los asegurados que estén registrados en el Padomi”, explicó.