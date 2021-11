El audio en el que el ministro del MTC acuerda cambios en la ATU y Sutrán con transportistas

El reciente miércoles 3 de noviembre, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, se reunió con algunos gremios de transportistas de Lima y Callao.

La República accedió a un audio en el que se registró parte del diálogo. En esa grabación, se escucha que Silva señala la reorganización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán).

El audio inicia con declaraciones del ministro sobre la escasa fiscalización a empresas de transportes informales.

Acto seguido, uno de los presentes se queja de recortes de rutas “sin sustento” por parte de la ATU. En respuesta, Juan Silva manifiesta que buscan la reorganización de los dos mencionados organismos y que saldrían resoluciones “entre hoy [ayer, miércoles] y mañana [hoy, jueves]” para cambiar “a las personas” que dirigen las instituciones.

“En el curso que tuvimos en Iquitos, declaramos en reorganización la ATU y la Sutrán. Eso está en camino. Ya la norma está elaborándose para que se haga la reorganización de esos dos organismos, no la desaparición [...] Estamos coordinando con el presidente Castillo para que esa resolución salga entre hoy y mañana. Nosotros no hemos querido mencionarlo porque no era necesario, pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y piden de esa forma, estamos declarando que ya está”, aseguró.

Asimismo, el ministro también mencionó que la titular de la ATU estuvo en una reunión donde “todo el mundo le dijo: ‘señora, ya de un paso al costado’. No obstante, Silva señaló que ella “no dice nada”.

“Ustedes están preocupados y a mí también me preocupa el tema del límite de rutas. Esos temas se van a solucionar cuando haya un personaje que piense diferente. En otras palabras, el cambio debería darse y se reúnan con ustedes. Juntos solucionen esos temas que están por tratar”, agregó.

En otro momento, el ministro habló sobre el aforo en las combis y buses de transporte público. Según dijo, eso se iba a hablar en la sesión del Consejo de Ministros del último miércoles 3.

“Vamos a hablar que el aforo se incremente. Aunque eso no se cumple, hay que ser realistas, pero al menos no les multarían si los ven con un aforo mayor al que tienen”, añadió.

Cabe mencionar que este jueves se oficializó el cambio en la titularidad de la Sutrán. En diálogo con La República, la exjefa de este organismo, Patricia Cama, señaló que se enteró de su salida a través del boletín de normas legales del diario El Peruano. Sostuvo que tenía programado un viaje de trabajo a Arequipa.

“En estos dos meses, nunca me comunicaron nada, aunque en estos 15 días desde el MTC ya se hablaba de que se estaba trabajando la Resolución Suprema que ordenaba mi renuncia. Pero hasta ayer ni el ministro Silva ni sus asesores me informaron nada”, manifestó.