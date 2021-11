Minsa oficializa nuevos protocolos contra COVID-19: no más control de temperatura ni pediluvios

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó las nuevas medidas de prevención en la comunidad, así como los varios protocolos conocidos por la población para el ingreso a los locales y/o establecimientos como la desinfección de calles, de superficies o espacios comunitarios. Estos quedarán de lado y ahora se aplicarán otras recomendaciones.

Esto fue informado mediante la Norma Técnica de Salud N° 178- Minsa-DGIESP-2021. En esta nota conoce qué nuevas medidas se aplicarán y qué se ha dejado de lado por ser normas desfasadas. Cabe resaltar que previamente el titular del sector Salud, Hernando Cevallos, anunció esta modificación que se aprobaría en el Consejo de Ministros.

¿Qué nuevas medidas contra COVID-19 dio el Ministerio de Salud?

Vacunación completa para COVID-19 (completar el esquema de inmunización con ambas dosis).

Uso de mascarillas de manera obligatoria. No obstante, ahora se puede optar por el uso de la doble mascarilla (una quirúrgica debajo y encima una mascarilla comunitaria) o utilizar una KN95.

Ventilación en todos los ambientes laborales tanto en medios de transporte, restaurantes, y otros.

Distanciamiento físico de 1.5 metros.

Así también, como medidas recomendables está continuar con limitar el número de contactos a un círculo íntimo, generalmente familiar o personas que comparten la misma residencia. Asimismo, la higiene de manos y la protección con caretas faciales.

Vacunación en Perú continúa. Foto: La República

¿Qué medidas quedaron obsoletas para el Minsa?

Desinfección de calles o plazas.

Desinfección de superficies o espacios comunitarios tanto con pulverizadores electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire electrónico.

Pediluvios.

Toma de temperatura o saturación de oxígeno.

Estas medidas fueron descartadas al no estar demostrado su eficacia y no son un costo efectivo. Por ello, no deberían ser utilizadas en instituciones del Estado o privadas.