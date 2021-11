Minsa lanzó plataforma web sobre la salud de los pueblos indígenas u originarios

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó este jueves una plataforma web sobre la salud de los pueblos indígenas u originarios. En la página se encontrará información actualizada referida a la situación de salud y de la vacunación el nuevo coronavirus. Además se podrá ingresar a la Sala Situacional para obtener el reporte actualizado de la COVID-19 en la Población Indígena Amazónica y Andina.

“Nos permite seguir de manera cotidiana y real cómo están los esfuerzos para proteger a estos sectores de peruanos y todas las medidas que necesitamos desarrollar respetando las lenguas originarias y las distintas expresiones culturales”, expresó el ministro Hernando Cevallos en conferencia de prensa.

Una de las preocupaciones del Minsa ha sido la baja cobertura de vacunación en los pueblos amazónicos. Muchos de ellos con solo una dosis y la mayoría sin ninguna. En entrevista con La República, Cevallos indicó que habrá mayor presencia de brigadas de salud en la Amazonía para cerrar las brechas.

“En las zonas rurales más alejadas, a veces por trabas burocráticas, no hemos podido contar, sobre todo al principio, con el personal suficiente para llegar a estos lugares con las estrategias de convencimiento más adecuadas. Muchos me dicen ‘oye, eso no lo vas a conseguir en tres meses. Son tradiciones de los pueblos frente a la vacuna. Ellos tienen una visión muy especial’. Pero esa no es una excusa”, indicó.

“Seguimos teniendo niveles de vacunación muy por debajo del promedio nacional y no podemos ser tolerantes con eso, entonces justamente he ido a la Amazonía ya, pero hay que ir de nuevo y hay que quedarnos hasta que esos indicadores empiecen a subir”, agregó.