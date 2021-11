Cusco: precios de productos y servicios por las nubes

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ubica a Cusco como la quinta región del país con mayor variación de precios. Durante octubre, la inflación subió en 0.94%.

De los 355 productos que componen la canasta familiar, 150 subieron de precio. Otra vez la palta fuerte, el zapallo, limón, tomate, cebolla, papa blanca, filete de pescado se elevaron en los mercados cusqueños. Igualmente, el petróleo y el consumo de electricidad, mostraron alzas.

Henry Chacacanta, director departamental del INEI Cusco, sostuvo que el precio elevado de los combustibles determina el alza de los productos, pues muchos de ellos son transportados desde otras regiones. Mencionó que los costos del servicio de taxis y restaurantes también se elevaron.

El 2021 registra la inflación más dura para los cusqueños. El incremento de precios comenzó de manera sostenida desde julio. En agosto se llegó al pico de 1.23%. Aunque este mes hay una ligera disminución, el índice sigue bordeando el 1%. Chacacanta precisó que, en los años anteriores, la variación de la región no superaba el 0.3%.

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cusco (FDTC), Juan Cansio, dijo que los sueldos son insuficientes para atender las canastas básicas familiares. “En las casas ya no se come con carne o pollo. Los trabajadores municipales con un sueldo básico ya no pueden parar las ollas. Con los descuentos, préstamos, enfermedades, la plata para el mercado no alcanza”, apuntó.

En regiones

En el sur, ciudades como Puerto Maldonado (Madre de Dios) y Abancay (Apurímac) están en similar situación. La primera repuntó en alza de precios registrando el 1.41%, el más alto del país. Sin embargo, en las demás regiones como Puno (0.54%), Arequipa (0.53) y Tacna (0.35), la inflación es menor que el promedio nacional de 0.58%.

En octubre, las divisiones de consumo con mayor incidencia en la variación fueron: Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros Combustibles.