Vuelven a postergar prueba para el ascenso de docentes

Por segunda vez en el año, el Ministerio de Educación (Minedu) postergó la prueba escrita del concurso que les permite a los profesores ascender de escala en la Carrera Pública Magisterial. Esta vez se aplicará el sábado 18 de diciembre, luego de haber sido suspendida el 2020 durante la emergencia sanitaria y programada, al inicio, para el 17 de octubre y después el 11 de diciembre.

Según la resolución viceministerial n.° 309, oficializada el último viernes, la modificación del cronograma obedece a una solicitud del Instituto Nacional de Estadística e Informática (operador logístico) “debido a inconvenientes en los procesos de contratación de servicios”. Este es el mismo argumento que dio el sector cuando reprogramó para el 13 de noviembre el examen de nombramiento.

A través del concurso de ascenso, cuya aplicación debe ser anual, los maestros de colegios públicos que alcancen una vacante suben a una escala inmediatamente superior a la que se encuentran y, en consecuencia, reciben un mayor salario.

No obstante, hay que recordar que generalmente la mayoría de plazas se han concentrado en las escalas más bajas.

Por otro lado, tras el ascenso, algunos docentes pueden acceder a otros cargos en escuelas y unidades del sector. Así, por ejemplo, quienes se ubican en el tercer nivel tienen la opción de concursar a un cargo directivo o de especialista.

Para participar, los profesores de educación básica deben acreditar un tiempo mínimo de permanencia y para ascender tienen que superar las dos fases: nacional y descentralizada.

La primera, que será el 18 de diciembre, incluye la Prueba Única Nacional sobre conocimientos pedagógicos. Se prevé que sea de forma presencial.

Los que superen el puntaje mínimo pasan a la otra etapa, que va hasta febrero del 2022.

Más presupuesto

El Colegio de Profesores cuestiona que este concurso en lugar de estar supeditado a los méritos y al puntaje, dependa también del presupuesto del Estado. “Lo que se espera es que todos los que aprueben la evaluación asciendan de escala, pero no es así. Solo lo hace un porcentaje, porque se dan cupos según el presupuesto”, señala el decano Helí Ocaña.

Por ello, pide que se garanticen los recursos para que eso no limite el avance de los maestros. “Algunos pasan, pero como no hay plazas suficientes, luego figuran como no aprobados”.

Polémico

Víctor Cabrera, vocero de Perú Libre en Chota y exdirigente de trabajadores por la educación en Cajamarca, se reunió con el presidente Pedro Castillo y le planteó nombrar a docentes según la antigüedad de su título y analizando su condición.