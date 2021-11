Joven vendía golosinas para ayudar a su familia y tras esfuerzo destaca en universidad de Chile

Susan García Ramos creció en Chupaca (Junín), en pleno valle del Mantaro, ubicado a 30 minutos de Huancayo. A los 10 años vendía caramelos para ayudar a su madre y hermana, sin descuidar los estudios. Hoy, con 29 años, acaba de culminar con éxito la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, especialidad Hidrología y Medioambiente en la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Todo un camino de perseverancia para hacer realidad sus sueños.

Vendía golosinas para ayudar a su familia

Su padre falleció cuando era niña y quedó a cargo de su madre, que trabajaba para cubrir las necesidades de sus hijas. Reflejada por el esfuerzo de su progenitora, Susan decidió ofrecer golosinas y realizar labores de limpieza en un colegio de Junín para cubrir las necesidades del hogar.

“Desde la partida de mi papá hemos salido adelante las tres: mi mamá, mi hermana y yo. El esfuerzo de mi mamá ha sido grande. Ella no tenía descansos ni feriados. Mi hermana y yo también hemos tenido que trabajar desde niñas. He sentido la necesidad de algún día compensar a mi madre por tanto sacrificio. Yo sabía que solo con los estudios íbamos a salir de la pobreza, por eso me quedaba estudiando hasta muy noche. En el colegio quedé entre los cinco primeros lugares”, contó Susan.

Notas sobresalientes para ingresar a la universidad

Tras conseguir buenas notas en su escuela, Susan ingresó a la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde estudió Ingeniería Forestal y Ambiental. Estudiaba y cubría sus gastos académicos como repartidora de volantes y dictando clases en colegios particulares.

En 2017, ganó el primer puesto del Premio Nacional Cultura del Agua, en la categoría Investigación, por su tesis de pregrado. Foto: Minedu

En el 2013, fue admitida en el programa de movilidad de la Red Peruana de Universidades (RPU) para realizar una pasantía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde llevó cursos de especialización en recursos hídricos.

Mientras que, cuatro años después, en 2017, ganó el primer puesto del Premio Nacional Cultura del Agua, en la categoría Investigación, por su tesis de pregrado. Ha participado también en varios congresos nacionales e internacionales y ha trabajado en distintos proyectos con reconocidas instituciones, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Becada para la Universidad Católica de Chile

Debido a su talento, recibió una beca en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) para estudiar una maestría en la Universidad de Chile, la cual ha concluido con un promedio sobresaliente, y está a punto de finalizar su tesis que trata acerca de los incendios forestales y sus efectos sobre los agregados del suelo.

Según explicó, su objetivo es generar un modelo predictivo, basado en inteligencia artificial, que estime la respuesta o comportamiento de los agregados del suelo ante un evento extremo como un incendio. Afirma que en el Perú su investigación contribuirá al estudio de los suelos y al sistema de prevención de incendios, ya que a través de la caracterización de suelos quemados se puede optimizar su manejo y restauración.

Finalmente, Susan dejó un mensaje a las niñas del Perú. “No dejen de luchar hasta conseguir sus metas, como yo lo hice. El camino no es fácil, pero con esfuerzo y empeño se puede lograr”.