Coronavirus en Perú: 2 181 588 personas se recuperaron de la enfermedad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 2 de noviembre que, hasta la fecha, 2 181 588 personas lograron recuperarse luego de enfermar de la COVID-19. Asimismo, se detalló que el número de casos positivos por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ascendió a 2 202 671, mientras que las muertes llegaron a 200.300.

De acuerdo al reporte, actualizado hasta el lunes 1 de noviembre, 33 pacientes recibieron el alta hospitalaria en establecimientos de salud en el ámbito nacional durante las últimas 24 horas de ese día.

En tanto, 3.064 personas con la COVID-19 permanecen hospitalizadas, de las cuales 874 se encuentran con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Octubre registró menos muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo 2020

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades informó que de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud (Minsa), octubre es el mes en el que menos fallecimientos se han contabilizado desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

Cuando empezó la pandemia, el Minsa anunció que en abril de este año se registró el pico más alto de decesos: 23.667 personas. Luego, el número fue descendiendo: 17.091 en mayo, 7.885 en junio, 3.458 en julio, 1.735 en agosto y 1.042 en setiembre.

De acuerdo con el ingeniero Juan Carbajal, entre el 1 y 28 de octubre, 70 provincias de un total de 196 a nivel nacional no registraron muertes. Asimismo, con respecto a las regiones, Ucayali no reportó decesos desde hace 37 días, mientras que Tumbes no tiene muertes hace 26 días, Pasco y Moquegua hace 9 días.