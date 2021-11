Cobradores de Los Chinos bloquean salida de buses y denuncian despido arbitrario

Durante la tarde de este martes 2 de noviembre, un grupo de cobradores de la ruta A de la empresa de transporte urbano Los Chinos llegaron a los terminales de Puente Piedra y Villa El Salvador para bloquear la salida de buses como protesta por haber sido despedidos de manera arbitraria, según denunciaron.

De acuerdo con la información enviada al WhatsApp de La República (941000000), los trabajadores fueron despedidos durante la pandemia sin previo aviso. Ellos culpan a la reforma del transporte urbano que está implementando el sistema chofer-cobrador.

Esta situación provocó el malestar de los cobradores, pues muchos de ellos acumulan varios años de trabajo con la empresa y ahora se quedarán en la calle . Señalan que, pese a que no tienen un contrato formal, cumplen con una serie de requisitos, como un curso de educación vial, tienen un horario de trabajo, presentan documentos y usan un uniforme.

Denuncian agresión verbal del gerente general de la Empresa de Transportes Urbanos Los Chinos contra cobradora

Los denunciantes manifestaron que intentaron comunicarse con la gerencia de la empresa, no obstante, recibieron insultos y palabras soeces por parte de Juan José Floríndez, quien está encargado del área. “Al contrario, insultaron a una compañera en Villa El Salvador”, afirmó uno de los afectados, quien presentó un audio como prueba.

“Señor Floríndez le llamaba a comentar sobre la huelga...”, se oye decir a la cobradora. “Oye r***... ¿Tú crees que a mí me va a afectar c***? Ya lárgate... Estás bien c*** y me vas a llamar para eso. A tu marido, a tu familia, qué c*** me vas a hacer tú”, respondió Floríndez.

Los protestantes aseguran que continuarán con la manifestación hasta obtener una respuesta por parte de la empresa. Hasta el cierre de esta nota, ellos organizaban una olla común para alimentarse.