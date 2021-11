Chiclayo: dueños de canes “potencialmente peligrosos” deberán tener una licencia

A través de la actualización de una ordenanza provincial, que data del año 2002, se estableció una serie de procedimientos administrativos y sancionadores en Chiclayo, región Lambayeque, en lo que respecta a protección y bienestar animal.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en esa línea, podrá elaborar un registro canino, exigir una licencia de tenencia de animales “potencialmente peligrosos” , ver los procesos de esterilización, eutanasia, atención de denuncias, entre otros. Por otro lado, la entidad impondrá sanciones a los propietarios cuyos canes ataquen a otros animales o personas, aquellos que no cuenten con la licencia, los que no recojan las heces de la vía pública, etc.

Ordenanza en Chiclayo.

“ En total son 36 sanciones que hemos visto . Es una actualización de una ordenanza del 2002 y la hemos hecho más específica. No solo será para los canes, sino para animales de compañía como gatos, conejos, aves, etc.”, sostuvo Karla Paredes, subgerente de Sanidad de la MPCh, a La República. Asimismo, expresó que se harán las campañas de sensibilización pertinentes para que la ciudadanía tome conocimiento de esta normativa provincial.

Finalmente, se refirió a las acciones de esterilización para controlar la población de gatos y perros en las calles. “Hay puntos con exceso de animales y vamos a esterilizar y castrar tanto en parques como calles. Vamos a convocar a los animalistas para hacer masiva esta campaña”, finalizó la funcionaria.