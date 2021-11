Villa El Salvador: delincuente roba celular, lo revisa y lo devuelve segundos después

Un delincuente robó el celular de una joven y al instante, tras revisar el dispositivo móvil, se lo devolvió. El hecho sucedió en el asentamiento humano Príncipe de Asturias, en Villa El Salvador, y fue registrado por cámaras de seguridad.

De acuerdo a las imágenes difundidas por América Noticias, la agraviada esperaba en los exteriores de una bodega en la mencionada zona mientras revisaba su celular con tranquilidad. A los pocos segundos, una mototaxi se estaciona a escasos metros de ella.

Del vehículo desciende un sujeto, quien de inmediato saca una pistola y la amenaza. Ella no opone resistencia y entrega su celular. No obstante, el delincuente no logra dar ni un paso hacia la mototaxi con el celular, ya que revisa ambos lados del dispositivo. Acto seguido, se lo devolvió y huyó de la escena con calma.

PUEDES VER Minsa estima retorno a las escuelas para marzo del 2022

El programa informativo también recogió testimonios de los vecinos del asentamiento humano Príncipe de Asturias, quienes manifestaron estar cansado de los constantes robos a mano armada que se registran en esa zona de Villa El Salvador.

“Cuando venimos de trabajar tenemos el temor de acercarnos hasta a nuestras propias casas, porque hasta ahí nos pueden robar. No me siento segura”, comentó una joven vecina.

PUEDES VER Sicarios son contratados hasta por S/ 200 para asesinar

Cada hora se denuncian 152 robos de teléfonos celulares en el país

Según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el país se denuncia el robo de 152 celulares por hora, a razón de 3.600 por día.