Susana Deustua: ¿quién es la astrónoma peruana que trabaja con telescopios de la NASA?

Susana Deustua es una destacada astrónoma peruana que se encarga de calibrar los telescopios de la NASA. Actualmente, forma parte del equipo de científicos e ingenieros que vienen trabajando en el nuevo telescopio Roman, que se lanzará en los próximos años. Además, es integrante de la Unión Astronómica Internacional, organización encargada de promover la astronomía a nivel mundial.

Según informó la Agencia Andina, Deustua viajó a los 25 años a los Estados Unidos con el objetivo de estudiar Historia Económica de América Latina; sin embargo, luego de cruzarse con la astronomía, se dio cuenta de que eso era lo suyo.

Se apasionó tanto, investigó y estudió hasta convertirse en una astrónoma profesional.

A los 25 años viajó a los Estados Unidos con el fin de estudiar Historia Económica de América Latina. Foto: Agencia Andina

“En las universidades de los Estados Unidos, cuando empiezas la carrera, uno de los requisitos es tomar cursos de ciencias y yo escogí astronomía y la verdad es que me enamoré desde el primer momento”, dijo vía Zoom la peruana para la Agencia Andina.

Además, cuenta que en las clases de física era la única mujer en el salón, y cuando empezó el doctorado también.

“Todos mis compañeros eran varones, mis profesores también y es en ese momento donde te entran las dudas y te preguntas si podrás tener éxito. Sin embargo, el apoyo de la familia es vital, aunque los demás no quieran verte superar, teniendo el soporte de ellos, todo se puede lograr”. agregó.

Actualmente, Susana trabaja en el Space Telescope Science Institute con científicos e ingenieros de la NASA en el nuevo telescopio espacial espacial Nancy Grace Roman, o simplemente Roman, llamado así en honor a la primera jefa de Astronomía de la NASA. Este telescopio se lanzará en los próximos años.

“Mi equipo está liderado por el doctor Saul Perlmutter, premio nobel de Física en el 2011 por el descubrimiento de la energía oscura. Lo que hacemos es investigar en cómo se puede usar este nuevo telescopio Roman para tomar datos de la cosmología y las propiedades de la energía oscura usando las supernovas tipo 1A,” explicó.

Este nuevo telescopio espacial, que actualmente está en construcción, será un observatorio de la NASA diseñado para investigar la energía oscura y buscará planetas distantes más allá de nuestro sistema solar.

Finalmente, la astrónoma alienta a los universitarios, adolescentes y niños a seguir las carreras de ciencias, si es que les apasiona, pero también recomienda asistir a talleres virtuales, visitar el planetario y participar de las actividades que se vienen realizando.

“Nunca me imaginé viajar tanto con esta carrera. Cuando era niña, no pensaba conocer tantos países. Sin duda, me ha dado mucho placer tener este tipo de experiencia y gracias a la astronomía”.