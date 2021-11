La Libertad: exigen a Fiscalía no archivar casos de fallecidos en minería ilegal

ONG que apoya a la defensa de las víctimas y deudos reclaman celeridad en la investigación al fiscal adjunto de Huamachuco en La Libertad, quien pretendería archivar el caso por la muerte de cuatro mineros al interior de un socavón ilegal en el cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión. Los familiares también esperan que las muertes de sus seres queridos no queden en la más absoluta impunidad, como suele ocurrir en esta zona.

La tragedia ocurrió el jueves 6 de mayo del 2021, en la labor Minerals Doña Julia de propiedad de Jorge Espejo Moreno. Y por este lamentable acontecimiento, el sujeto es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo en agravio de los hermanos Alejandro Paulino Valderrama Altamirano, Esteban Hipólito Valderrama Altamirano, Ricardo Valderrama Altamirano y Merardo Fernández Acebedo .

Sin embargo, cada vez el anhelo de justicia se va alejando para los deudos. Al respecto, el abogado de las víctimas, apoyado por una ONG dedicada a los derechos humanos, ha solicitado al fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión, Ronald Urrutia Castillo, el impulso de la investigación y ha presentado los documentos que comprueban fehacientemente el deceso de las cuatro personas en el socavón ilegal de Minerals Doña Julia.

“ La investigación demasiado pasiva y que no cumple los roles establecidos para una de carácter fiscal, a tal punto que para el fiscal adjunto Urrutia Castillo no hay muertos. En esta zona, la excusa es que “no hay cuerpo, no hay delito” y así las muertes quedan en la impunidad. Pero en este caso los deudos sí están denunciando y adjuntando las pruebas de las muertes ”, sostuvo a la prensa un representante de la ONG.

El abogado y los deudos también han alcanzado el certificado N.° 0004606, del 28 de octubre, emitido por la Subgerencia de Registros Civiles de la Municipalidad Distrital de Sitacocha (Cajamarca), donde se registra el deceso de Esteban Hipólito Valderrama Altamirano. También las fotografías de tres tumbas que llevan los nombres de las víctimas.

La policía ha realizado diversas diligencias para cerrar estos socavones de la muerte en Cerro El Toro. Foto: PNP

En esta zona es común que los mineros ilegales entreguen dinero a los deudos para que entierren o desaparezcan el cadáver y no haya denuncia. Esto habría ocurrido con las víctimas.

Sus cadáveres fueron sacados del socavón ilegal de Jorge Espejo Moreno durante la madrugada y llevados a Cajabamba. Las tumbas están en el cementerio de Lluchubamba. Señas suficientes para que el fiscal adjunto Urrutia Castillo haga la constatación y tenga las pruebas necesarias para su investigación.

En tanto, en Huamachuco los familiares de los agraviados tienen que hacer el trabajo de investigación y perseguir el delito que, por mandato constitucional, le corresponde a la Fiscalía. “ El deficiente trabajo del Ministerio Público en esta zona del ande ha dejado en la impunidad a más de 100 muertes que se han registrado a causa de esta actividad ilícita en los últimos años”, declaró un amigo de los deudos.